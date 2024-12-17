Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısını 19 Aralık'ta Yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşarak, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapacak.

Bu önemli görüşme, doğrudan 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak ülke genelindeki tüm toplumu yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Komisyonun ilk toplantısı 10 Aralık'ta, ikinci toplantısı ise 16 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Üçüncü toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapılacak.

Toplantıda işveren tarafını, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyonu olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.