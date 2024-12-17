DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,8 -0,19%
ALTIN
2.963,99 0,5%
BITCOIN
3.762.589,58 -1,44%

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısını 19 Aralık'ta Yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:07
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısını 19 Aralık'ta Yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşarak, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapacak.

Bu önemli görüşme, doğrudan 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak ülke genelindeki tüm toplumu yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Komisyonun ilk toplantısı 10 Aralık'ta, ikinci toplantısı ise 16 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Üçüncü toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapılacak.

Toplantıda işveren tarafını, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyonu olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

İLGİLİ HABERLER

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Villa İnşaatında Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
2
Sivas'ta Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
3
İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeyine Dönüşü Engelleme Planları Yapıyor
4
Bursa'da Duruşma Salonunda Silahlı Saldırı: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Suriyeli Sığınmacılar İçin Yeni Plan
6
Mardin'de 2 Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücünün Davasına Devam Edildi
7
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Ülkede Siyasi Kriz Yok Dedi

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!