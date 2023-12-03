Asgari Ücrette Zam Beklentisi! Asgari Ücret 2024 Ne Kadar Olur?: Uzmanlar Tahminlerini Paylaştı! İşte Masadaki En Güçlü 4 Asgari Ücret İhtimali!!

Asgari ücrette zam görüşmeleri yakında başlıyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı rakamlarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücrette mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek" dedi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, CNN Türk'te asgari ücrette olası senaryoları anlattı



ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANLARI

Yılmaz, yıl sonu enflasyonun yüzde 62, 65 veya 68 olması durumunda asgari ücretin ne kadar olacağını hesapladı. Buna göre, yüzde 62 enflasyonla asgari ücret 15 bin 422 lira, yüzde 65 enflasyonla 15 bin 708 lira, yüzde 68 enflasyonla 15 bin 992 lira olacak. Yılmaz, geçmiş yıllarda refah payı da eklendiğini hatırlatarak, yüzde 40 zamla yüzde 50'yi bulan bir artışın da mümkün olduğunu söyledi. Bu durumda asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

ÇALIŞMA BAKANI: UZLAŞMA VE MUTABAKATLA YÜRÜTECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla, hassasiyetle yürüteceğiz." dedi. Işıkhan, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere Aralık'ta komisyon toplantılarına başlayacaklarını duyurdu.

• Asgari ücret nedir?

Asgari ücret, bir işçinin normal bir çalışma günü karşılığında, yasal çalışma süresince aldığı en düşük ücrettir. Asgari ücret, işçinin geçim şartlarını göz önünde bulundurarak belirlenir. Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yeniden belirlenir.

• Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başkanlığında, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşur. Komisyon, her yıl Aralık ayında toplanarak, ertesi yılın asgari ücretini belirler. Komisyonun kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.