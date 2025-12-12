Aşık Kara Musa Külliyatı Yayımlandı

Çorum Belediyesi Kültür Yayınları tarafından kültür dünyasına kazandırılan 'Aşık Kara Musa Külliyatı' yayımlandı. Çorum Belediyesi, kentin kültürel mirasını yaşatma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Külliyat ve sanatçının yaşamı

Çorum’un yaşayan sözlü kültür hazinelerinden, 91 yaşındaki halk ozanı Aşık Musa Yıldız (Aşık Kara Musa)’ın zengin birikimi, ilk kez kapsamlı bir çalışmayla yazılı bir kaynağa dönüştürüldü. Aşığın hafızasında yer alan binlerce ifade, Aşık Kara Musa Külliyatı adıyla kitaplaştırılarak kültür dünyasına kazandırıldı.

1934 yılında Çorum’un Acıpınar köyünde doğan ve 'Kara Musa' lakabıyla tanınan Aşık Musa Yıldız, Alevi aşıklık geleneğinin yaşayan en güçlü temsilcilerinden biri olarak biliniyor.

Hazırlık ve akademik katkı

Külliyat, Prof. Dr. Caner Işık ve Ali Onar’ın titiz çalışmasıyla hazırlandı. Eser, araştırmacıların daha önce yürüttüğü yüksek lisans tezinden hareketle geliştirilerek, Çorum Belediyesi’nin kültürel yayıncılık vizyonunu yansıtan akademik nitelikli bir kaynağa dönüştürüldü.

Çorum Belediyesi Kültür Yayınları öncülüğünde, Aşık Kara Musa’nın sözlü mirası bu denli kapsamlı şekilde ilk kez kayıt altına alınmış oldu.

ÇORUM BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI TARAFINDAN KÜLTÜR DÜNYASINA KAZANDIRILAN "AŞIK KARA MUSA KÜLLİYATI" YAYIMLANDI.