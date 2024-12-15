Aşık Mahzuni Şerif Tüneli Çift Taraflı Ulaşıma Açıldı

Kahramanmaraş-Göksun yolunda önemli bir gelişme yaşandı. 2 bin 867 metrelik Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından çift taraflı ulaşıma açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçük çaplı hasarlar meydana gelen tünel, 28 Ağustos tarihinde trafiğe kapatıldı. Burada, 30 metrelik bir bölümde iyileştirme ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Öncelikle tünelin Göksun istikametindeki tüpü, 7 Kasım’da yeniden trafiğe açılmıştı. O tarihten bu yana bakım çalışmaları nedeniyle trafik, Karagöz-Püren Geçidi-Değirmendere-Gölpınar-Göksun güzergahı üzerinden yönlendirilmekteydi.

Son olarak, Kahramanmaraş istikametindeki çalışmalar da bugün itibarıyla tamamlandı ve tünel çift taraflı trafikte kullanılabilir hale geldi.

Kahramanmaraş-Göksun yolundaki 2 bin 867 metrelik Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tadilat çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş-Göksun yolundaki 2 bin 867 metrelik Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tadilat çalışmaları tamamlandı.