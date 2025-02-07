Aşırı Sağcı 'Avrupa'nın Vatanseverleri' Madrid'de Strateji Belirliyor

Aşırı sağcı Avrupa partileri arasında kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubu, Avrupa Birliği'ndeki sağ ve sol grupların hegemonyasına karşı alternatif stratejiler geliştirmek amacıyla Madrid'de toplanıyor. Toplantı, bugün ve yarın İspanya'nın başkentinde gerçekleştirilecek.

Avrupa Parlamentosu'nun son seçimlerinin ardından Haziran 2024'te Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından kurulan grup, kurumsal kimliğini kazandıktan sonra ilk toplantısını için Madrid'i seçti.

Grubun ilk başkanı olarak, Vox partisinin lideri Santiago Abascal Paris'te Kasım 2024'te düzenlenen toplantıda seçilmişti. Abascal, bu hafta sonu Madrid'deki zirveye ev sahipliği yapacak.

Madrid'deki dördüncü toplantı çerçevesinde, yarın bir miting düzenlenecek ve aşırı sağın sempatizanlarıyla buluşulacak. Toplantının detaylarıyla ilgili basına çok az bilgi verildi ancak Vox Partisi, 27 Ocak’ta yaptığı açıklamada stratejilerin Madrid’de belirleneceğini duyurdu.

Toplantının gündeminde ise "ulusal egemenlik, özgürlüğün savunulması, kültürel mirasın korunması ve kitlesel göçün reddedilmesine dayalı Avrupa kimliği" gibi konular yer alıyor.

Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganına benzer bir ifade olan "Avrupa'yı yeniden büyük yap" teması belirlendi. Bu, Macaristan tarafından 2024'te yürütülecek olan AB Dönem Başkanlığı sırasında ön plana çıkacak.

Mevcut durumda Avrupa'nın Vatanseverleri grubu, Avrupa Parlamentosu'nda üçüncü büyük siyasi grup olarak yer almakta ve toplamda 14 ülkede faaliyet gösteren aşırı sağcı partilerden 86 Avrupa parlamenteri bulundurmaktadır.

Madrid'deki toplantıya, Abascal'ın yanı sıra Fransa'dan Marine Le Pen, Macaristan'dan Victor Orban, İtalya'dan Matteo Salvini, Hollanda'dan Geert Wilders, Estonya'dan Martin Helme, Yunanistan'dan Afroditi Latinopoulou, Çekya'dan Petr Macinka, Portekiz'den Andre Ventura ve Polonya'dan Krysztof Bosak katılacak. Bu isimlerin çoğu, geçtiğimiz eylül, ekim ve kasım aylarında sırasıyla Strasbourg, Brüksel ve Paris'te bir araya gelmişti.