DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,82 -0,26%
ALTIN
4.452,18 -0,4%
BITCOIN
4.519.594,8 -0,45%

Askeri helikopter 27 haftalık hamileyi Şemdinli'den Van'a taşıdı

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 27 haftalık hamile, TSK helikopteriyle 25 Ağustos 2025'te Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:58
Askeri helikopter 27 haftalık hamileyi Şemdinli'den Van'a taşıdı

Askeri helikopter 27 haftalık hamileyi Şemdinli'den Van'a taşıdı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 27 haftalık hamile bir kadın, erken doğum riski nedeniyle acil sevk edildi. Olay, kurumun bildirimine göre 25 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşti.

Paylaşıma göre, TSK'ya ait helikopter, Derecik'ten havalanarak Şemdinli'den aldığı hastayı kısa sürede Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarıyla ulaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Şemdinli Devlet Hastanesi'nde bulunan 27 haftalık gebe vatandaşımızın erken doğum riski nedeniyle acil sevki gerekli görüldü. TSK'ya ait helikopterimiz, 25 Ağustos 2025'te Derecik'ten havalanarak Şemdinli'den aldığı vatandaşımızı kısa sürede Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarıyla ulaştırdı. Aziz milletimizin her ferdine sağlık ve huzur diliyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Emir: TBMM Gazze'deki Kıtlık İçin Olağanüstü Toplanmalı
2
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
3
İsrail Ordusu El Halil ve Ramallah'a Eş Zamanlı Baskın Düzenledi
4
Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun
5
Danimarka'da 8 bin 500 yıl önce sulara gömülen antik kıyı yerleşimi bulundu
6
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
7
Muhammed Şalan Han Yunus’ta öldürüldü — Eşi: Çocukları için hayatını feda etti

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025