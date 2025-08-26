Askeri helikopter 27 haftalık hamileyi Şemdinli'den Van'a taşıdı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 27 haftalık hamile bir kadın, erken doğum riski nedeniyle acil sevk edildi. Olay, kurumun bildirimine göre 25 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşti.

Paylaşıma göre, TSK'ya ait helikopter, Derecik'ten havalanarak Şemdinli'den aldığı hastayı kısa sürede Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarıyla ulaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Şemdinli Devlet Hastanesi'nde bulunan 27 haftalık gebe vatandaşımızın erken doğum riski nedeniyle acil sevki gerekli görüldü. TSK'ya ait helikopterimiz, 25 Ağustos 2025'te Derecik'ten havalanarak Şemdinli'den aldığı vatandaşımızı kısa sürede Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarıyla ulaştırdı. Aziz milletimizin her ferdine sağlık ve huzur diliyoruz."