ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 26 Yeni Araç: 55 milyon 751 bin Türk Lirası Yatırımı

ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 26 yeni araç, 55 milyon 751 bin Türk Lirası yatırım

Filoya eklenen araçlarla altyapı ve kırsal hizmetler güçleniyor

Aydın’ın 17 ilçesinde yatırımlarını ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü, araç filosunu büyütmeye devam ediyor. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün filosuna 26 yeni hizmet aracı kazandırıldı.

Kırsal mahallelerden kent merkezine kadar Aydın’ın dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren ASKİ, yeni araçlarla birlikte altyapı çalışmalarında ve kırsal hizmetlerde gücünü artıracak. Toplam maliyeti 55 milyon 751 bin Türk Lirası olan 26 yeni araç ile ASKİ, tüm ilçelerde vatandaşlara daha hızlı bir şekilde hizmet ulaştıracak.

Çalışmaların, yatırımların ve projelerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bizim için her yeni araç, vatandaşımıza daha hızlı ulaşan bir hizmet, daha güvenli bir gelecek ve daha güçlü bir altyapı demektir. Aydın’ın 17 ilçesinde, en uzak kırsal mahalleden kent merkezine kadar her hemşehrimize eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Bu araçlar sayesinde yolumuz daha da açılacak, hizmetlerimiz daha da güçlenecek. Yeni araçlarımız kentimize ve yarınlarımıza hayırlı olsun. Aydın için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar yatırımlarından, çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

