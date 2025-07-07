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Aslanın Kaçtığı Manavgat Hayvan Parkında Denetim Yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aslanın yaraladığı kişinin ardından hayvan parkında denetim gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 18:00
Aslanın Kaçtığı Manavgat Hayvan Parkında Denetim Yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında denetim gerçekleştirildi. Manavgat Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve maliye ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren ve dün mühürlenen "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesine geldi.

Denetim sırasında her ekip kendi alanıyla ilgili rapor hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürdü. Yapılan inceleme sonucunda aslanın kafesinin üst kısmını kırarak kaçtığı ve birlikte kaldığı dişi aslanın ise bir süre önce öldüğü tespit edildi.

Aslan parkındaki kaçış olayının ardından, "Land Of Lions Aslan Diyarı"nın sahibi A.K.Ö. gözaltına alındı. Jandarmada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kafisten kaçan aslanın yeni görüntüleri de medyaya yansıdı. "Zeus" isimli aslanın kaçış anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve aslanın park içinde dolaşarak çıkış yeri aradığı görüldü.

Olayın ayrıntıları ise şu şekilde gelişti: Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarındaki hayvan parkından dün saat 03.21'de kaçan "Zeus" isimli aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan, hayvanat bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince koordineli bir şekilde çevrilerek etkisiz hale getirilmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattı. Antalya Valiliği, aslanın canlı yakalanmasının mümkün olmadığını belirtirken, hayvanın kaçtığı işletme hakkında adli işlem ve soruşturma başlatıldığı açıklandı. Ayrıca, Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dünkü olayın ardından hayvan parkını mühürlemişti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında denetim...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında denetim gerçekleştirildi. Manavgat Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve maliye ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren ve dün mühürlenen "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesine geldi. Her ekip alanlarıyla ilgili denetimlerde bulunurken, daha sonra işletmeyle ilgili rapor hazırlanacağı belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında denetim...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında denetim gerçekleştirildi. Manavgat Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve maliye ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren ve dün mühürlenen "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesine geldi. Her ekip alanlarıyla ilgili denetimlerde bulunurken, daha sonra işletmeyle ilgili rapor hazırlanacağı belirtildi.

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