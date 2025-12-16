DOLAR
Aslı Baş davası 4 Haziran 2026'ya ertelendi

Yargıtay bozma sonrası görülen duruşmada Aslı Baş’ın cep telefonu İstanbul’a gönderildi; bilirkişi raporu beklenecek, dava 4 Haziran 2026'ya ertelendi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:00
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Aslı Baş'ın cep telefonundaki silinen mesajların incelenmesi için cihazın İstanbul'a gönderildiği açıklandı. Dava 4 Haziran 2026'ya ertelendi.

Duruşma ve katılanlar

Duruşma; Aslı Baş'ın babası Mehmet ve anne Müesser Baş, sanıklardan Ahmet Bayer'in oğlu Hakan Sadi Bayer ile SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Volkan Bayer'in iştirakiyle yapıldı. Aile avukatı Fahri Safa Küpçü, daha önce talep ettikleri cep telefonu verilerinin ayrıntılı incelenmesini tekrar etti.

Mehmet Yavuz Baş mahkemede, "Adil bir yargılama istiyorum. Haksızlıklara uğradık" dedi. Anne Müesser Baş ise, "15 senedir mücadele veriyoruz. Kızımız geri gelmeyecek ama cezalarını almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme salonunda, Mehmet Yavuz Baş'ın Hakan Sadi Bayer'e yönelik "Hiç mi vicdan yok, canımızı yaktın" sözleri üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Bilirkişi incelemesi ve mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, Aslı Baş'ın cep telefonunun İstanbul'a gönderildiğini, buradan gelecek bilirkişi raporunun bekleneceğini bildirdi. Ayrıca SEGBİS dökümlerinin incelenmesine karar verilirken, bazı tanıkların dinlenmesi talebi reddedildi. Duruşma 4 Haziran 2026 tarihine ertelendi.

Baba ve avukatın duruşma sonrası açıklamaları

Duruşma sonrası baba Mehmet Yavuz Baş şöyle konuştu: "Böyle bir adalet olamaz. Bu yargı sisteminde, davamızda türlü tiyatrolar, türlü oyunlar, yani inanır mısınız, neden bu kadar sürüyor? Yani olay yerinde MOBESE kameralar sökülüyor, tekniker aranıyor ve bu kaldırılıyor. Bir deliller sürü delil kaldırıyorlar. Eğer bu kadar delil kaldırılmışsa, adalet bunun neden yani? Bunlar neden serbest geziyorlar? Bunlar olduğu gibi Yargıtay'da eksikliklerini ortaya koydu. Bunlar nasıl bir serbest gezebiliyorlar? Bu davadaki bu adaletsizlik artık bizim canımıza yetti. Aynı masa ol, herkes aynı ifadeyi versin. Bilim kurgu gibi bunlar olayı kurguluyorlar. Biz adalet istiyoruz. Biz adil yargı istiyoruz. Bizim kimseyle bir şeyimiz yok. Benim çocuğumun kanı yerde kalmasın. Hak yerini bulsun".

Aile avukatı Fahri Safa Küpçü ise, bozma sonrası ilk duruşmada eksik hususların giderilmesi gerektiğini ve silinen mesajlara ilişkin incelemenin önemini vurguladı: "Telefon şu an İstanbul'a gönderildi, gönderilmiş arada. Oradan biz geri dönüş bekleneceğiz. Duruşma 4 Haziran 2026'ya ertelendi" dedi.

Olayın geçmişi

Aslı Baş, 2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi olup, 21 Temmuz 2010'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde bir villanın 6,5 metrelik terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında iş insanı Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Sadi ve Volkan Bayer hakkında ağır suçlamalar yöneltilmişti.

Soruşturma sonunda Ahmet Bayer hakkında "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme", oğulları hakkında ise "nitelikli kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açılmış, yerel mahkeme 15 Ocak 2020'de beraat kararı vermişti. Dosya, Aslı Baş ailesinin itirazı üzerine Yargıtay'a taşınmış; Yargıtay 1. Ceza Dairesi 5 Ağustos'ta beraat kararını eksik soruşturma gerekçesiyle bozmuştu.

