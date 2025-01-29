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ASO Başkanı Seyit Ardıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:07
ASO Başkanı Seyit Ardıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ASO Başkanı Seyit Ardıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı. Oylama, yıl boyunca çekilen en iyi fotoğrafların halk tarafından değerlendirilmesine olanak sağlıyor.

Bu tür etkinlikler, sadece sanatı değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliği de desteklemektedir. Ardıç, katıldığı oylamada Anadolu Ajansı'nın haber ve fotoğraf hizmetlerinin önemini vurguladı.

Katılımıyla medya ve sanat dünyasına destek veren Ardıç, “Güzel anların ve önemli olayların kaydedilmesi, toplum olarak tarihimize olan bağlılığımızı kuvvetlendiriyor.” dedi.

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