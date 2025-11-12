Yılankale'de 9 Yaşındaki Çocuğun Ayağı Kırıldı: Sedyeyle 1 Kilometre Taşındı

AFAD ve sağlık ekipleri kurtarma operasyonu yürüttü

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Yılankale'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda, ailesiyle doğa yürüyüşüne çıkan E.E. (9) isimli kız çocuğu, kayalık bölgeden geçerken dengesini kaybederek düştü ve ayağının kırıldığı tespit edildi.

Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ile başlatılan kurtarma çalışmasının ardından sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kırık tespiti yapılan çocuk, yaklaşık 1 kilometrelik patika yolda sedyeyle taşınarak ambulansa alındı ve tedavi için Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

