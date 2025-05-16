Vatan Sevdalıları Vakfı'ndan Gagavuzya'ya Medikal Yardım

Vatan Sevdalıları Vakfı Gagavuzya'ya Medikal Malzeme Gönderdi

Vatan Sevdalıları Vakfı, Moldova'nın Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'ndeki ihtiyaç sahibi Türkler için bir kamyon medikal malzeme gönderdi. Kamyon, Kartal'daki depoda, vakfın temin ettiği medikal malzemelerle yüklendi ve Gagavuzya'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İhtiyaç Sahiplerine Ulaşan Yardım

Vatan Sevdalıları Vakfı Türkiye Temsilcisi Lokman Aykaç, yaptığı açıklamada, Moldovalı yetkililerin Gagavuzya'da yaşayan yaşlı bireylerin ciddi medikal malzeme sıkıntısı yaşadığına dair kendilerine ulaşan talepleri dinlemeden geçemediklerini vurguladı.

Aykaç, bu çağrı üzerine Gagavuzya'daki Türklere ulaştırılmak üzere ihtiyaç malzemeleri arasında baston, yürüteç, yaşlı ve bebek bezi gibi ürünler temin ettiklerini ifade etti. Bu yardımlar, bölgedeki yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için büyük önem taşıyor.

Vatan Sevdalıları Vakfı, Moldova'nın Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'ndeki ihtiyaç sahibi Türkler için bir kamyon medikal malzeme gönderdi. Vatan Sevdalıları Vakfı Türkiye Temsilcisi Lokman Aykaç, yardımla ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatan Sevdalıları Vakfı, Moldova'nın Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'ndeki ihtiyaç sahibi Türkler için bir kamyon medikal malzeme gönderdi. Vatan Sevdalıları Vakfı Türkiye Temsilcisi Lokman Aykaç, yardımla ilişkin açıklamalarda bulundu.