Adapazarı'nda market hırsızı suçüstü yakalandı — 34 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş ceza

Adapazarı'nda bir markete hırsızlık amacıyla giren S.İ. suçüstü yakalandı; hakkında 10 ayrı hırsızlıktan toplam 34 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 18:33
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir markete hırsızlık amacıyla giren kadın, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi mevkiinde bulunan bir markete hırsızlık amacıyla giren kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışma neticesinde suçüstü yakalandı.

Yapılan incelemede, S.İ. (37) isimli kadın hakkında 10 ayrı hırsızlık suçundan toplam 34 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan S.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Emniyetin Çalışması

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten birimler, bölgede yürütülen titiz çalışma sayesinde zanlının suçüstü yakalandığını bildirdi.

