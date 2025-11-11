Adapazarı'nda market hırsızı suçüstü yakalandı — 34 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş ceza

Adapazarı'nda market hırsızı suçüstü yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir markete hırsızlık amacıyla giren kadın, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi mevkiinde bulunan bir markete hırsızlık amacıyla giren kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışma neticesinde suçüstü yakalandı.

Yapılan incelemede, S.İ. (37) isimli kadın hakkında 10 ayrı hırsızlık suçundan toplam 34 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan S.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Emniyetin Çalışması

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten birimler, bölgede yürütülen titiz çalışma sayesinde zanlının suçüstü yakalandığını bildirdi.

