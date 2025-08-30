Aspendos'ta Zafer Bayramı Coşkusu: Sıcak Hava Balonları Gökyüzünü Kırmızı-Beyaza Boyadı

Aspendos'ta Zafer Bayramı Sıcak Hava Balonlarıyla Kutlandı
Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu üzerinde süzülen sıcak hava balonlarıyla coşkuyla kutlandı.
Gökyüzü Kırmızı-Beyaza Büründü
Sabahın erken saatlerinde düzenlenen organizasyonda sepetlerine Türk bayrakları asılan balonlar, gökyüzünü kırmızı ve beyaza boyadı. Aspendos'un tarihi atmosferiyle bütünleşen bayraklı balonlar izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Organizasyon ve Katılım
Etkinlik, Serik'te balon turu işletmeciliği yapan Attaleia Baloons tarafından düzenlendi. Balonlar havalanarak yerli ve yabancı turistlere yaklaşık 1 saat süren uçuşlarla Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı.
Turistlerin İzlenimleri
Etkinliğe katılan turistler, hem tarihi dokuyu hem de gökyüzündeki bayraklı balonların görkemini hayranlıkla izlediklerini ifade etti.