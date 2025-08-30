Aspendos'ta Zafer Bayramı Coşkusu: Sıcak Hava Balonları Gökyüzünü Kırmızı-Beyaza Boyadı

Aspendos'ta Zafer Bayramı Sıcak Hava Balonlarıyla Kutlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu üzerinde süzülen sıcak hava balonlarıyla coşkuyla kutlandı.

Gökyüzü Kırmızı-Beyaza Büründü

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen organizasyonda sepetlerine Türk bayrakları asılan balonlar, gökyüzünü kırmızı ve beyaza boyadı. Aspendos'un tarihi atmosferiyle bütünleşen bayraklı balonlar izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Organizasyon ve Katılım

Etkinlik, Serik'te balon turu işletmeciliği yapan Attaleia Baloons tarafından düzenlendi. Balonlar havalanarak yerli ve yabancı turistlere yaklaşık 1 saat süren uçuşlarla Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı.

Turistlerin İzlenimleri

Etkinliğe katılan turistler, hem tarihi dokuyu hem de gökyüzündeki bayraklı balonların görkemini hayranlıkla izlediklerini ifade etti.