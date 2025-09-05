DOLAR
ASSAN Group soruşturmasında 3 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada ASSAN Group bağlantılı 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı; Emin Öner ve Gürcan Okumuş daha önce tutuklanmıştı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:22
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ASSAN Group bünyesindeki şirketlere yönelik operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltı kararları

Soruşturma, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla daha önce gözaltına alınıp tutuklanan ASSAN Group sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, ASSAN Group içerisinde çalışma kaydı bulunan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı ve eski albay ile eski ASSAN Group çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Önceki gözaltı ve tutuklamalar

Emin Öner ve Gürcan Okumuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" iddialarıyla 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış; ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheli Öner hakkında FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından; Okumuş hakkında ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 31 Ağustos tarihinde tutuklama kararı verdi.

