Astana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Büyükelçi Mustafa Kapucu Ev Sahipliğinde

Astana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği ev sahipliğinde diplomasi ve kardeşlik gecesi

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, Büyükelçi Mustafa Kapucunun ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleştirildi.

Resepsiyona; Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Tümgeneral Serik Boranbayev, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Akan Rahmetullin, yabancı büyükelçiler ile Kazakistan'daki Türk iş dünyası temsilcileri katıldı.

Program, İstiklal Marşı ile Kazakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından konuklara Türkiye’nin askeri potansiyeline ilişkin bir video gösterimi sunuldu.

Büyükelçi Mustafa Kapucu, konuşmasında İstiklal Savaşını zaferle taçlandıranları, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve şehitleri saygı ve minnetle andıklarını belirtti. Kapucu, Anadolu'nun işgal yıllarında Kazak vatandaşların duaları ve gönülden destekleriyle cepheyi güçlendirdiklerine dikkat çekti ve 'Eskiye dayanan ortak tarih ve kardeşlik, bugün iki ülke arasında stratejik ortaklığa dönüşmüş her alanda örnek bir işbirliğine sahiptir.' değerlendirmesinde bulundu.

Kapucu, 30 Ağustos Zaferi'nin Sevr Antlaşması'nın fiilen sona erdiğini gösterdiğini, ayrıca zaferin Asya'dan Afrika'ya pek çok halka bağımsızlık mücadelelerinde örnek teşkil ettiğini vurguladı. Cumhuriyeti koruma ve yüceltme sorumluluğuna da dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü vesilesiyle gönderdiği mesajı toplantıda okudu.

Etkinlikte ayrıca Askeri Ataşe Şener Kimençe ile Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Serik Boranbayev birer konuşma yaptı.

Resepsiyon, konuklara sunulan Türk mutfağından örneklerle ikramın servis edilmesiyle sona erdi.

