Astana'da Oğuzlar Sergisi: Seyhun'dan Çıkan 120'den Fazla Eser Tanıtıldı

Astana'da açılan Oğuz Bozkır Kültürünün İzleri sergisinde, Seyhun Irmağı kazılarında bulunan 7.-11. yüzyıla ait 120'den fazla Oğuz eseri tanıtıldı. Sergi 25 Ekim'e kadar açık.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:04
Astana'da Oğuzlar Sergisi: Seyhun'dan Çıkan 120'den Fazla Eser Tanıtıldı

Astana'da Oğuzlar Sergisi: Seyhun'dan Çıkan 120'den Fazla Eser Tanıtıldı

Kazakistan Milli Müzesi'nde açılan Oğuz Bozkır Kültürünün İzleri adlı uluslararası sergi, Seyhun Irmağı civarında yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 120'den fazla Oğuz dönemi eserini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Açılış ve katılımcılar

Açılış törenine Türk devletlerinden davetliler ile müzenin yerli ve yabancı ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi. Sergi, kültür ve diplomasi çevrelerinden geniş katılımla gerçekleşti.

Buluntuların önemi

Kızılorda Eyaleti Bölge Tarih Müzesi Uzmanı Ashat Saylau, sergilenen eserlerin Seyhun Irmağı civarında 7. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında yaşayan Oğuz Türklerinin kültürel mirasını yansıttığını belirtti. Saylau, medeni paraların Oğuzların devlet anlayışını, çeşitli formlardaki seramik eşyaların ise onların dünya tanımını ortaya koyduğunu vurguladı.

Saylau, Oğuzların Seyhun Irmağı'nın aşağı kısmında yerleşik bir medeniyet kurduklarını ve yüksek kalelerle çevrili kentler inşa ettiklerini anlatarak, Altın Orda devrinin gelişmiş Jankent, Sığanak ve Jent gibi kentlerinin temellerinin Oğuzlara dayandığını ifade etti. Halihazırda Jankent'te arkeolojik kazı çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Resmi açıklamalar ve kültürel önem

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, sergide yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek Oğuzların Orta Asya'dan Anadolu'ya, Suriye ve Irak'a kadar yayıldığını ve köklerin Oğuzlara dayandığını söyledi. Gönültaş, emeği geçenlere teşekkür edip serginin ortak kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında önem taşıdığını vurguladı.

TÜRKSOY Müzeler Birliği Genel Koordinatörü Dr. Barış Cavid Mövsümlü, 2022'den bu yana Türk dünyasındaki müze faaliyetlerini bir araya getirmek ve geliştirmek için çalıştıklarını belirtti. Mövsümlü, ev sahipliği için Kazakistan Milli Müzesi Müdürü Berik Abdigaliuly'e teşekkür etti.

Seminer ve ziyaret bilgileri

Açılış töreni sonrasında Oğuzların bozkırdaki kültürel mirasına ilişkin bilimsel bir seminer düzenlendi. Sergi, 25 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık kalacak.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, ülkedeki Seyhun Irmağı civarında yapılan arkeolojik kazı...

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, ülkedeki Seyhun Irmağı civarında yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan Oğuzlar dönemine ait 120'den fazla tarihi eserin tanıtımı yapıldı. Kazakistan Milli Müzesi'nde, "Oğuz Bozkır Kültürünün İzleri" isimli uluslararası sergi açıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, ülkedeki Seyhun Irmağı civarında yapılan arkeolojik kazı...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
5
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
6
Japonya'da 75 Yaşındaki Kadın Kızının Cesedini 20 Yıl Dondurucuda Saklamakla Gözaltında
7
Ümit Özdağ (Zafer Partisi) Kadirli'de: Esnaf ve Dernek Ziyaretleri

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim