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Astana Garantörleri Suriye Gündemi İçin Toplanıyor

Kazakistan'da 11-12 Kasım'da gerçekleşecek 22. Astana Görüşmeleri, Suriye'nin geleceği için kritik öneme sahip.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:39
Astana Garantörleri Suriye Gündemi İçin Toplanıyor

Astana Görüşmeleri Yeniden Başlıyor

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde düzenlenen Suriye konulu 22. Astana Görüşmeleri, 11-12 Kasım tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek.

Toplantı Programı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerin ilk gününde heyetler arasında ikili ve üçlü istişareler yapılacak. İkinci gün ise ortak oturum ve basın toplantısı düzenlenecek.

Görüşmelerin Ana Konuları

Astana görüşmelerinin bu 22'nci oturumunda, Suriye'nin çevresindeki bölgesel durumdan, kapsamlı çözüm çabalarına kadar birçok hayati konu masaya yatırılacak. Bu konular arasında, ülkedeki insani durum, güven artırıcı önlemler, Suriye'nin yeniden inşası ve Suriyeli mültecilerin geri dönüş koşulları da yer alacak.

Önceki Toplantılar

Astana garantörleri, yılın başında 24-25 Ocak tarihlerinde de Kazakistan'ın başkentinde bir araya gelmişti. Bu tür toplantılar, Suriye krizinin çözümüne yönelik uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

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