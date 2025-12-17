DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,21%
ALTIN
5.933,36 -0,25%
BITCOIN
3.704.813,48 1,07%

Edirne'de Masaj Salonu Fuhuş Operasyonu: 5 Tutuklama

Edirne'de düzenlenen masaj salonu operasyonunda 15 gözaltından 5 kişi tutuklandı, 42 kişinin ifadeleri alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:38
Edirne'de Masaj Salonu Fuhuş Operasyonu: 5 Tutuklama

Edirne'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Edirne'de polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda düzenlenen operasyonlarda, işletmelerde fuhuş yapıldığı, fuhuş için yer sağlandığı ve aracılık yoluyla haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Operasyonun ayrıntıları

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren 5 masaj salonuna yönelik yürütülen soruşturmada, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Takibin ardından eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyon, 12 Aralık 2025 tarihinde 5 masaj salonuna yönelik olarak uygulandı. Bu müdahalelerde toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

İşletmelerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cinsel içerikli ürünler ve randevu defteri olarak değerlendirilen evraklara el konuldu. Bazı salonlarda gizli bölmeler ve denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu tespit edildi.

Adli süreç ve mağdur ifadeleri

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye çıkarılan bu şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca 42 kişinin mağduriyet durumu ve fuhşa teşvik edilip edilmediklerine ilişkin ifadeleri alındı. Soruşturma ve adli süreçin sürdüğü bildirildi.

EDİRNE'DE POLİS EKİPLERİNCE MASAJ SALONLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA...

EDİRNE'DE POLİS EKİPLERİNCE MASAJ SALONLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLEN 6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANIRKEN, 1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

EDİRNE'DE POLİS EKİPLERİNCE MASAJ SALONLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA...

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüreğir Kreşlerinde Yerli Malı Haftası Coşkusu
2
Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kuruldu — Mustafa Armutcu Başkan
3
Bursa'da Kuyumculara Şok: 82 İşletmeye 16 milyon 400 bin lira Ceza
4
UKABDER Afrika’da Tarihi Rekor: Çad’da 9 Dev Eseri Tek Seferde Hizmete Açıyor
5
Sağlık-Sen Anaokulu Ankara'da Sağlık Profesyonellerinden Tam Not
6
Gaziantep'te Jandarmadan Kumar Operasyonu: 9 Kişi Suçüstü Yakalandı
7
İzmit'te eski muhtar Sadık Savurtaş varilde ölü bulundu

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi