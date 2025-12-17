Edirne'de Masaj Salonu Fuhuş Operasyonu: 5 Tutuklama

Edirne'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Edirne'de polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda düzenlenen operasyonlarda, işletmelerde fuhuş yapıldığı, fuhuş için yer sağlandığı ve aracılık yoluyla haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Operasyonun ayrıntıları

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren 5 masaj salonuna yönelik yürütülen soruşturmada, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Takibin ardından eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyon, 12 Aralık 2025 tarihinde 5 masaj salonuna yönelik olarak uygulandı. Bu müdahalelerde toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

İşletmelerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cinsel içerikli ürünler ve randevu defteri olarak değerlendirilen evraklara el konuldu. Bazı salonlarda gizli bölmeler ve denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu tespit edildi.

Adli süreç ve mağdur ifadeleri

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye çıkarılan bu şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca 42 kişinin mağduriyet durumu ve fuhşa teşvik edilip edilmediklerine ilişkin ifadeleri alındı. Soruşturma ve adli süreçin sürdüğü bildirildi.

EDİRNE'DE POLİS EKİPLERİNCE MASAJ SALONLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLEN 6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANIRKEN, 1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.