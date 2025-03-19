Astana Uluslararası Forumu 29-30 Mayıs'ta Gerçekleşecek

Astana Uluslararası Forumu 29-30 Mayıs'ta Düzenlenecek

Astana Uluslararası Forumu, Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Forumun teması ise "Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Şekillendirmek" olarak belirlendi.

Çeşitli Konuklar ve Temalar

Bu önemli etkinliğe, çok sayıda uluslararası uzman, iş dünyası temsilcisi ve devlet yetkilisi katılım sağlayacak. Forum, üç ana tema etrafında şekillenecek: dış politika ve uluslararası güvenlik, enerji ve iklim değişikliği, ekonomi ve finans.

Yüksek Düzeyde Katılım Bekleniyor

Ayrıca, konferansa birçok devlet ve hükümet başkanı da katılması bekleniyor. Forum kapsamında, farklı oturumlar ve paneller aracılığıyla çeşitli konu başlıkları detaylı bir şekilde tartışılacak.