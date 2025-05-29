Astana Uluslararası Forumu Başladı

Astana Uluslararası Forumu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde kapılarını açtı. "Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştirilen bu önemli etkinliğe, çok sayıda uluslararası uzman, iş dünyası temsilcisi ve devlet yetkilisi katılıyor.

Önemli Katılımcılar

Foruma, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon gibi önemli isimlerin yanı sıra birçok davetli de iştirak ediyor.

Forum Temaları

Bu yılki forum, dış politika ve uluslararası güvenlik, enerji ve iklim değişikliği ile ekonomi ve finans olmak üzere üç ana tema etrafında şekillenecek. Farklı oturumlar ve panellerle, katılımcılar çeşitli konu başlıklarını tartışma fırsatı bulacaklar.

Etkinlik Süresi

Astana Uluslararası Forumu, yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

Astana Uluslararası Forumu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başladı. "Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen foruma çok sayıda uluslararası uzman, iş dünyası temsilcisi ve devlet yetkilisi katıldı.

Astana Uluslararası Forumu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başladı. "Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen foruma çok sayıda uluslararası uzman, iş dünyası temsilcisi ve devlet yetkilisi katıldı.