AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu: Ek Seferler ve Artan Fiyatlar

AŞTİ'de Kurban Bayramı Coşkusu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ)'nde yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları, yolcuların artan talebini karşılamak için ek seferler düzenlemekte.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

AŞTİ'deki güvenlik önlemleri de artırıldı; yolcular, terminale girebilmek için üst araması ve valiz kontrolünden geçiriliyor.

Yolcuların İfadeleri

Yolculardan Arzu Nur Uysal, Ankara'da öğrenci olduğunu ve memleketi Denizli'ye gitmek üzere biletini iki hafta önceden aldığını belirterek, "İyi de yapmışım, çok kalabalık. Bileti bulmakta zorlanmadım fakat bayram nedeniyle fiyatlar biraz yüksekti. Denizli biletlerine 200-300 lira zam yapılmıştı," dedi. Ayrıca, dönüş biletini de erken almak zorunda kaldığını ifade etti.

Bir diğer yolcu Kardelen Yıldırım ise, "Ailem, '3 hafta öncesinden al, sonra bulamazsın' diyordu. Çok erken almak durumunda kaldık. Bayramda her şey çok pahalı, emaneti olanlar bile fiyatların 2-3 katını talep ediyor," diye konuştu.

Şoförlerin Görüşleri

İbrahim İnce isimli bir otobüs şoförü, seferlerde bayram yoğunluğunun arttığını ve gidişlerde 30 sefer düzenlediklerini belirterek, "Dönüşte de yoğun bir talep bekliyoruz. Yolcularımızın emniyet kemerlerini takmaları ve kurallara uymaları durumunda hiçbir sıkıntı yaşanmaz," ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.