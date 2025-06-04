DOLAR
39,15 0,01%
EURO
44,82 -0,76%
ALTIN
4.247,73 -0,67%
BITCOIN
4.108.028,36 0,75%

AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu: Ek Seferler ve Artan Fiyatlar

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk arttı; otobüs firmaları ek seferler düzenliyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 20:55
AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu: Ek Seferler ve Artan Fiyatlar

AŞTİ'de Kurban Bayramı Coşkusu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ)'nde yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları, yolcuların artan talebini karşılamak için ek seferler düzenlemekte.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

AŞTİ'deki güvenlik önlemleri de artırıldı; yolcular, terminale girebilmek için üst araması ve valiz kontrolünden geçiriliyor.

Yolcuların İfadeleri

Yolculardan Arzu Nur Uysal, Ankara'da öğrenci olduğunu ve memleketi Denizli'ye gitmek üzere biletini iki hafta önceden aldığını belirterek, "İyi de yapmışım, çok kalabalık. Bileti bulmakta zorlanmadım fakat bayram nedeniyle fiyatlar biraz yüksekti. Denizli biletlerine 200-300 lira zam yapılmıştı," dedi. Ayrıca, dönüş biletini de erken almak zorunda kaldığını ifade etti.

Bir diğer yolcu Kardelen Yıldırım ise, "Ailem, '3 hafta öncesinden al, sonra bulamazsın' diyordu. Çok erken almak durumunda kaldık. Bayramda her şey çok pahalı, emaneti olanlar bile fiyatların 2-3 katını talep ediyor," diye konuştu.

Şoförlerin Görüşleri

İbrahim İnce isimli bir otobüs şoförü, seferlerde bayram yoğunluğunun arttığını ve gidişlerde 30 sefer düzenlediklerini belirterek, "Dönüşte de yoğun bir talep bekliyoruz. Yolcularımızın emniyet kemerlerini takmaları ve kurallara uymaları durumunda hiçbir sıkıntı yaşanmaz," ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara...

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara...

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Köln'de 20 Bin Kişi Tahliye Edildi: İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalar İmha Ediliyor
2
Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: Müteahhit Burhan Yalçın Hayatını Kaybetti
3
Moldova'nın AB Üyeliği İçin 2025 Hedefi: Tüm Fasıllar Açılacak
4
ASELSAN, Lise Öğrencilerini Çevre Bilinci İçin Ödüllendirdi
5
Artı Değer Vanspor'un 1. Lig'e Yükselişi Coşkuyla Kutlandı
6
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İZELMAN Çalışanlarına Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
7
Kurban Bayramı'nda İzmir-Ankara Kara Yolunda Yoğunluk Artıyor

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor