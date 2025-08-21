DOLAR
Astoria Grande, 1117 Yolcusuyla Samsun Limanı'na Yanaştı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande kruvaziyeri, 1117 yolcu ve 444 mürettebatla İzmir, İstanbul ve Amasra duraklarının ardından Samsun Limanı'na demirledi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:59
Kruvaziyer, Soçi'den kalkan rotasını tamamlayarak Samsun'da demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer, bugün Samsun Limanı'na yanaştı.

Gemide 1117 yolcu ve 444 kişilik mürettebat bulunuyordu. Kruvaziyer, İzmir, İstanbul ve Amasra duraklarının ardından Samsun'da limana demirledi.

Liman görevlileri ve sağlık turizmi çalışanları tarafından karşılanan grup, işlemlerin tamamlanmasının ardından kentteki tarihi ve turistik mekânları gezmek ve alışveriş yapmak üzere limandan ayrıldı. Ziyaretçilerin çoğunluğunu Rus turistler oluşturdu.

Astoria Grande'nin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a hareket edeceği bildirildi.

