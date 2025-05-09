Astoria Grande Kruvaziyeri Trabzon Limanı'nda

Türkiye'deki çeşitli limanları ziyaret eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, 947 yolcusuyla Trabzon'a ulaştı. Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden bu 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, çok sayıda turistin ilgisini çekti.

Tarih ve Turizm Dolu Bir Gün

Yolculuklarına kısa bir mola vermek amacıyla Trabzon'a inen yolcular, işlemlerinin ardından Trabzon'un zengin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek için limandan ayrıldılar. Bu ziyaret, onlara şehrin güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu.

Sezonun İkinci Ziyareti

Yeni sezonda Trabzon Limanı'na ikinci kez gelen kruvaziyer, 440 kişilik mürettebatıyla dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde ise Rusya'nın Soçi kentine hareket edeceği bilgisi edinildi.

Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" kruvaziyeri, 947 yolcusuyla Trabzon'a geldi. Turistler, işlemlerinin ardından Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" kruvaziyeri, 947 yolcusuyla Trabzon'a geldi. Turistler, işlemlerinin ardından Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.