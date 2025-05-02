Astronot Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST KKTC Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Astronot Tuva Cihangir Atasever'den TEKNOFEST Açıklamaları

TEKNOFEST KKTC'de, astronot Tuva Cihangir Atasever, etkinliğin bölge için taşıdığı önemi vurguladı. Atasever, "TEKNOFEST'in KKTC'de ekeceği tohumlarla burasının teknoloji geliştirilen bir ada haline dönüşme ihtimali var." dedi.

KKTC'nin Geleceği Teknolojide

Atasever, KKTC'nin sadece turizm ve doğal güzellikleri ile değil, aynı zamanda teknoloji geliştirme yetenekleri ile de öne çıkmasını beklediklerini belirtti. "Bu tür etkinlikler, gençlerin ilgisini çekerek, onları teknoloji ve inovasyona yönlendirecektir." şeklinde konuştu.

Bu yıl düzenlenen TEKNOFEST’in, KKTC'nin teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya çıkarmak için büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Atasever, bölgenin uluslararası teknoloji sahnesinde yer almasının önemine dikkat çekti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST'e katılan Astronot Tuva Cihangir Atasever, AA muhabirine açıklama bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST'e katılan Astronot Tuva Cihangir Atasever, AA muhabirine açıklama bulundu.