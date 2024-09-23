Ata Dedeler Suç Örgütü Davasında Yeni Gelişmeler

Ata Dedeler Davası Devam Ediyor

Kamuoyunda 'Ata Dedeler' olarak bilinen suç örgütünün davası, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürüldü. 43 sanığın yargılandığı davaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Süreci ve Tanık İfadeleri

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, duruşmaya başlamadan önce dava dosyasındaki yeni evrakları okudu. Müşteki Enes B. ifadesinde, olay tarihlerinde Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'nda çalıştığını ve sanıklardan Salice Fedakar'ı, o zaman savcı olan Hidayet K. aracılığıyla tanıdığını belirtti. Enes B., Fedakar'ın kendisini MİT mensubu olarak tanıttığını ve derin devlet adına faaliyet gösterdiğini iddia etti. "Herhangi bir para göndermedim ama dolandırıldım. Şikayetçiyim," dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Fatma K., sanık Hidayet K.'nin ablası olduğunu ifade ederek, "Kardeşim, bir iş teklifi aldı ama paraya ihtiyacı vardı. Kredi çekerek, parayı Salice Fedakar'ın hesabına aktardım. Salice bana güvence verdi ancak daha sonra kendisinden şüphelendim," şeklinde konuştu.

Sanıkların Savunmaları ve Ara Karar

Sanık Salice Fedakar ise tanığın ifadelerinin asılsız olduğunu ve kendisinden para almadığını savundu. Mahkeme, tanıkların beyanlarının ardından eksik hususların tamamlanması için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar verdi. Sanıkların yargılanmasına 7 Nisan 2025'te devam edilecek.

İddianame Detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 20 Ocak 2022'de gerçekleştirilen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü, kendilerini "devletin ticari istihbarat ayağı" olarak tanıtarak haksız kazanç sağlamayı amaçladı.

Sanıkların, örgüte üyelik aşamasına göre, "elçi", "büyük ata dede" gibi hiyerarşik unvanlarla kodlandığı ve prestijli kişilerin güvenilirliğinden faydalandığı belirtildi. Sanıkların, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan' başlayarak dolandırıcılık dahil bir dizi suçtan cezalandırılması talep ediliyor.