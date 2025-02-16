ATAK Helikopterlerinin Van Gölü'nde Uçuşu Sosyal Medyada İlgi Gördü

ATAK Helikopterlerinden Görkemli Görev Uçuşu

Jandarma Genel Komutanlığı, son dönemlerin en dikkat çekici hava operasyonlarından birini gerçekleştirdi.

Özellikle Van Gölü semalarında görev yapan ATAK helikopterleri, gerçekleştirilen uçuş sırasında görüntülendi. Jandarma Genel Komutanlığı, bu önemli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sosyal Medya Paylaşımı

Paylaşımda, "Barışın güvercini, savaşın kartalı ATAK helikopterlerimiz Van Gölü semalarında görev başında." ifadeleri dikkat çekti. Uçuş anlarına ait videonun da yer aldığı bu paylaşım, sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.

Van Gölü'ndeki bu gösterişli hava operasyonu, hem güvenlik güçleri hem de bölge halkı için önemli bir sembol haline geldi.