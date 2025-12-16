Başkan Taşkın, Eski Malatya Muhtarlarıyla Tarihi Poyraz Konağı'nda Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Eski Malatya’daki mahalle muhtarlarıyla Tarihi Poyraz Konağı’nda bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Toplantıda mahallelerin mevcut durumu, sahada tespit edilen eksikler ve önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalar ele alındı.

Yerinde tespit ve hızlı müdahale vurgusu

Toplantıda konuşan Başkan Bayram Taşkın, "Bugün Eski Malatya’mızda, mahallelerimizin sorunlarını yerinde ve doğrudan muhtarlarımızdan dinleme imkânı bulduk. Eksikleri tek tek not aldık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kışa yönelik eksiklerin hızlı bir şekilde giderilmesi için gerekli adımları atacağız. Muhtarlarımızla bu tür buluşmaları sık sık gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Taşkın ayrıca muhtarlarla düzenli aralıklarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ve mahallelere hizmet etmenin belediyenin temel sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Bizim görevimiz mahallelerimize hizmet etmektir. İnşallah hizmet kervanı durmadan yoluna devam edecek" dedi.

Muhtarlar memnun

Eski Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve sahada karşılaştığımız ihtiyaçları dile getirdi. Sayın Başkanımız da yapılacak ve yapılabilecek çalışmalarla ilgili bizleri bilgilendirdi. Bu istişarelerin mahallelerimiz adına son derece kıymetli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Nafiz Sayın, Başkan Taşkın ve ekibine bugüne kadar yapılan hizmetler ile bundan sonraki süreçte planlanan çalışmalar için teşekkür etti; toplantının Eski Malatya ve Battalgazi adına hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Eski Malatya mahallelerinin ihtiyaçlarının takip edileceği ve belediye ile muhtarlar arasındaki istişarelerin düzenli şekilde sürdürüleceği bildirildi.

MALATYA