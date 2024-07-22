Ataşehir'de Aile İçin Cani Saldırı: Zanlı Yakalandı

Ataşehir'de Aile İçin Cani Saldırı

Ataşehir'de, 39 yaşındaki eşi T.K. ve iki çocuğu, 20 yaşındaki F.K. ve 8 yaşındaki M.A.K.'yi bıçakladığı iddia edilen N.M.K. (42) yakalandı. Olay, Fidanlı Sokak'taki evlerinde gerçekleşti.

Kaçış ve Yakalanma Süreci

Olayın ardından zanlı, evden kaçarken, durumun acil olduğunu fark eden çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hayati Tehlikeleri Yok

Lütfü Kırdar ve Göztepe Eğitim Araştırma Hastaneleri'nde tedavi altına alınan üç yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Adli Süreç

Polisin titiz çalışmaları sonucunda yakalanan N.M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı ve toplumda büyük bir infial oluşturdu.