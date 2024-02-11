Ataşehir'de depo olarak kullanılan 2 rezidansta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Ataşehir'de, uyuşturucu üretimi için sera haline getirilen bir depo ile 2 lüks rezidans, jandarma tarafından basıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 120 kilogram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. 8 şüpheli tutuklanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

REZİDANS'I DEVASA BİR UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞLER

JASAT ekipleri, uyuşturucu üretimi yapan şüphelilerin sera ve 2 rezidansına baskın yaptı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 120 kilogram sentetik uyuşturucu, 550 kök kenevir, 130 gram uyuşturucu, lüks araba, 2 kurutma odası, 72 fan, 16 klima, 8 karbon filtre, 2 baca filtresi ve 70 kilogram gübre bulundu. Ayrıca suç geliri olduğu düşünülen yaklaşık 86 bin lira, 400 dolar ve 20 gram altın da ele geçirildi.

ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan 10 kişiden 8'i, emniyetteki sorgularının sonrasında adliyeye gönderildi. Nöbetçi hakim, 8 şüpheliyi tutuklarken, 2 şüpheliyi adli kontrolle serbest bıraktı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen diğer şüphelilerin peşine düşen polis, onları aramaya devam ediyor.