Ataşehir'de depo olarak kullanılan 2 rezidansta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

JASAT ekipleri, uyuşturucu üreten şüphelilerin, kentteki "torbacı" diye bilinen kişilere mal sattıklarını ortaya çıkardı. Şüphelilerin, Ataşehir'deki bir depoyu, uyuşturucu yetiştirmek için sera olarak kullandıkları anlaşıldı.

Ataşehir'de depo olarak kullanılan 2 rezidansta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Yayın Tarihi:

Ataşehir'de, uyuşturucu üretimi için sera haline getirilen bir depo ile 2 lüks rezidans, jandarma tarafından basıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 120 kilogram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. 8 şüpheli tutuklanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

REZİDANS'I DEVASA BİR UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞLER

JASAT ekipleri, uyuşturucu üretimi yapan şüphelilerin sera ve 2 rezidansına baskın yaptı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 120 kilogram sentetik uyuşturucu, 550 kök kenevir, 130 gram uyuşturucu, lüks araba, 2 kurutma odası, 72 fan, 16 klima, 8 karbon filtre, 2 baca filtresi ve 70 kilogram gübre bulundu. Ayrıca suç geliri olduğu düşünülen yaklaşık 86 bin lira, 400 dolar ve 20 gram altın da ele geçirildi.

ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan 10 kişiden 8'i, emniyetteki sorgularının sonrasında adliyeye gönderildi. Nöbetçi hakim, 8 şüpheliyi tutuklarken, 2 şüpheliyi adli kontrolle serbest bıraktı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen diğer şüphelilerin peşine düşen polis, onları aramaya devam ediyor.

Öne Çıkanlar
Mutfak tüpüne okkalı zam! Ocakları çatlatan zam sonrası güncel mutfak tüpü fiyatları! Mutfak tüpüne okkalı zam! Ocakları çatlatan zam sonrası güncel mutfak tüpü fiyatları!
Ankaralılara büyük şok! Bugünden itibaren okkalı zam geldi: İşte yeni fiyatlar Ankaralılara büyük şok! Bugünden itibaren okkalı zam geldi: İşte yeni fiyatlar
Akbank'ta hesabı olanlar hemen bu işlemi yapsın! 2 gün içinde 2500 TL para iadesi yapılacak Akbank'ta hesabı olanlar hemen bu işlemi yapsın! 2 gün içinde 2500 TL para iadesi yapılacak
Çok Okunanlar
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Fatma Sevim Baltacı trafik kazasında yaşamını yitirdi AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Fatma Sevim Baltacı trafik kazasında yaşamını yitirdi İstanbul'da kan donduran vahşet! 15 yaşındaki çocuğun cesedi buzdolabından çıktı İstanbul'da kan donduran vahşet! 15 yaşındaki çocuğun cesedi buzdolabından çıktı Dünya Hükümetler Zirvesi'ne Türkiye konuk olarak katılacak: Toplantı yarın Dubai'de başlayacak Dünya Hükümetler Zirvesi'ne Türkiye konuk olarak katılacak: Toplantı yarın Dubai'de başlayacak ABD Büyükelçisi'nden Türkiye'ye F-12 satışı hakkında yeni açıklama geldi ABD Büyükelçisi'nden Türkiye'ye F-12 satışı hakkında yeni açıklama geldi İran destekli gruplardan ABD üssüne kamikaze saldırısı İran destekli gruplardan ABD üssüne kamikaze saldırısı