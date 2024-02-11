Ataşehir'de depo olarak kullanılan 2 rezidansta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
JASAT ekipleri, uyuşturucu üreten şüphelilerin, kentteki "torbacı" diye bilinen kişilere mal sattıklarını ortaya çıkardı. Şüphelilerin, Ataşehir'deki bir depoyu, uyuşturucu yetiştirmek için sera olarak kullandıkları anlaşıldı.
Ataşehir'de, uyuşturucu üretimi için sera haline getirilen bir depo ile 2 lüks rezidans, jandarma tarafından basıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 120 kilogram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. 8 şüpheli tutuklanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
REZİDANS'I DEVASA BİR UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞLER
JASAT ekipleri, uyuşturucu üretimi yapan şüphelilerin sera ve 2 rezidansına baskın yaptı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 120 kilogram sentetik uyuşturucu, 550 kök kenevir, 130 gram uyuşturucu, lüks araba, 2 kurutma odası, 72 fan, 16 klima, 8 karbon filtre, 2 baca filtresi ve 70 kilogram gübre bulundu. Ayrıca suç geliri olduğu düşünülen yaklaşık 86 bin lira, 400 dolar ve 20 gram altın da ele geçirildi.
ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda yakalanan 10 kişiden 8'i, emniyetteki sorgularının sonrasında adliyeye gönderildi. Nöbetçi hakim, 8 şüpheliyi tutuklarken, 2 şüpheliyi adli kontrolle serbest bıraktı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen diğer şüphelilerin peşine düşen polis, onları aramaya devam ediyor.