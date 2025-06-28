Ataşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın: Park Halindeki Araçlar Alev Alev Yandı

Ateş Sanayi Sitesinde Korkuttu

Ataşehir, İçerenköy Mahallesi'ndeki Bostancı Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangın, park halindeki otomobilleri tehdit etti. Henüz bilinmeyen bir nedenle, Kılıç Sokak'ta meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek etrafa yayıldı.

Alevler, sanayi sitesinde tamir bekleyen diğer araçların yanı sıra bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçradı. Yangın üzerine olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, duruma müdahale etti.

Yangın bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, yangından önce kimliği belirsiz bir şahsın park halindeki araçların bulunduğu alana geldiğini, sonrasında araçların yanmaya başladığını tespit etti. Olayla ilgili olarak bu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ataşehir'de sanayi sitesinde çıkan ve bir otelin otoparkındaki araçlara da sıçrayan yangında çok sayıda araç hasar gördü.

Ataşehir'de sanayi sitesinde çıkan ve bir otelin otoparkındaki araçlara da sıçrayan yangında çok sayıda araç hasar gördü.