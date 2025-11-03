Ataşehir'de Trafikte Levyeli Saldırı Kamerada

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde trafikte tartıştığı çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldıran kişinin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:28
İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi'nde yaşandı

İstanbul Ataşehir’de trafikte çıkan tartışmanın ardından bir sürücünün çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldırdığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde saldırganın küfür ederek "Beni araştır" dediği ve daha sonra levyeyle şoföre vurduğu görülüyor.

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, levyeyle çöp kamyonunun şoförüne saldırdı.

Kayıtlarda saldırganın tehdit ve küfür içeren sözleri ile şiddet eylemi açık şekilde yer alıyor.

