Ataşehir'de Trafikte Levyeli Saldırı Kamerada

İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi'nde yaşandı

İstanbul Ataşehir’de trafikte çıkan tartışmanın ardından bir sürücünün çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldırdığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde saldırganın küfür ederek "Beni araştır" dediği ve daha sonra levyeyle şoföre vurduğu görülüyor.

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, levyeyle çöp kamyonunun şoförüne saldırdı.

Kayıtlarda saldırganın tehdit ve küfür içeren sözleri ile şiddet eylemi açık şekilde yer alıyor.

ATAŞEHİR’DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ÇÖP KAMYONU ŞOFÖRÜNE LEVYEYLE SALDIRAN BİR KİŞİ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI. GÖRÜNTÜLERDE SALDIRGANIN KÜFÜRLER EDEREK "BENİ ARAŞTIR" DEDİĞİ VE LEVYEYLE ŞOFÖRE VURDUĞU ANLAR YER ALDI.