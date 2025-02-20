Atasözlerindeki Derin Anlam Sanatla Buluştu: 'Söz Uçar Sanat Kalır' Kitabı Tanıtıldı

Atasözleri Sanat Eserlerine Dönüştürüldü

Fibula Yayıncılık, çocukların kültürel kodlarını öğrenmesi ve hayatına entegre etmesi amacıyla hazırladığı 'Söz Uçar Sanat Kalır: Meraklısına Atasözü Atlası' isimli çocuk kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen sergiyle dikkat çekti.

Sergide 22 Sanatçının Eseri Yer Aldı

100'ü aşkın atasözünün heykelden illüstrasyona, minyatürden hat sanatına kadar çeşitli disiplinlerdeki eserlerle sergilendiği etkinlikte, 22 sanatçının çalışmaları izleyicilere sunuldu. Bu eserlerle çocuklara hem atasözleri hem de farklı sanat dalları tanıtıldı.

“Kültürel Kodları Bilinçli Olarak Öğretmek İstiyoruz”

Fibula Yayıncılığın Genel Yayın Yönetmeni Reyyan Beyza Büyükgümüş, çocukların güncel sanat eserleri aracılığıyla atasözlerini öğrenmelerinin önemine vurgu yaparak, “Atasözü gibi eski bir kavramı sanat sayesinde güncelleyip geleceğe taşımaya çalışıyoruz” dedi. Ayrıca, yapılan eserlerin 170’in üzerinde atasözü ile ebeveynleri ve eğitmenleri bilgilendireceğini de ifade etti.

Farklı Sanatlar ile Çocuklara Eğitim

Büyükgümüş, özgün tasarımlar arasında yer alan Ahmet Kutluhan’ın hat sanatıyla yarattığı eserlerin yanı sıra geri dönüşüm sanatına da dikkat çekerek, “Çocuklar, kültürel kodlarını bilsin, öğrensin ve ebeveynleriyle bunları konuşabilsin” dedi.

Projectin Ardındaki Fikir

Kitabın editörlüğünü üstlenen Doğukan İşler, proje sürecini anlatarak, “Farklı sanat eserleriyle çocukları tanıştırmak istedik” dedi. Atasözlerinin sanata dönüştüğünde daha kalıcı hale geleceğini belirten İşler, “Tarihimizde kayda geçmiş olan atasözlerini, sanatla buluşturmayı amaçladık” ifadelerini kullandı.

Fibula Yayıncılık'ın bu çarpıcı girişimi, çocuklar için eğitimde yenilikçi bir model sunarken, aynı zamanda Türkiye’nin zengin kültürel mirasını yeni nesillere aktarıyor.

Fibula Yayıncılığın hazırladığı "Söz Uçar Sanat Kalır: Meraklısına Atasözü Atlası" çocuk kitabının tanıtımı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Fibula Yayıncılığın hazırladığı "Söz Uçar Sanat Kalır: Meraklısına Atasözü Atlası" çocuk kitabının tanıtımı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.