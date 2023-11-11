Atatürk'e hakaret eden dönerci paylaşımı sonrası gözaltına alındı

Erzurum'da Skandal İfadeler Kullanan Dönerci Gözaltına Alındı

Erzurum'un meşhur döner işletmesi Üçler Döner'in sahibi Mustafa Atmaca, sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik skandal ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı.

Atmaca'nın işletmesi, sosyal medya platformu TikTok'ta "Hacı'nın yağ akımı" adlı sayfasında 650 bin takipçisi bulunan bir canlı yayında, izleyicisiyle girilen tartışma sırasında olayın fitilini ateşledi. Atmaca, "Sen gideceksin, bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Burası da Yemen de Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekti.

Gelişen olaylar üzerine, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Atmaca gözaltına alındı. Atmaca'nın ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, takipçileri ve kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Emniyet yetkilileri, Atmaca'nın ifadelerinin halkın manevi değerlerine hakaret içerdiğini belirterek, soruşturmanın derinleştirileceğini ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını açıkladı. Olayın ardından, Atatürk ve milli değerlere yapılan her türlü hakarete karşı hukuki önlemlerin artırılması talepleri de yükselmeye başladı.





Erzurum Dönerci Skandalı: Atatürk'e Hakaret Suçlamasıyla Gözaltına Alındı!

Erzurum'un ünlü döner mekanı Üçler Döner'in sahibi Mustafa Atmaca, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atmaca'nın skandal ifadeleri nedeniyle gözaltına alma operasyonu düzenledi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda Atmaca'nın ifadelerinin halkın manevi değerlerine hakaret içerdiği tespit edilerek, güvenlik güçleri tarafından derhal gözaltına alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Atmaca'nın emniyetteki işlemlerinin hala devam ettiğini bildirdi.

Bu çarpıcı gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Atatürk'e yapılan hakaretlere karşı toplumun duyarlılığını bir kez daha ön plana çıkardı. Güvenlik birimleri, Atmaca'nın hakaret içeren ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturmanın etkili ve adil bir şekilde sürdürüleceğini belirtti. Bu olay, toplumun milli değerlerine yönelik saygısızlık eğilimlerine karşı mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.