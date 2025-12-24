ÇÖZGEM açıldı: Kayseri Devlet Hastanesi’nde 0-6 yaş otizm ve çocuk ruh sağlığı merkezi

Kayseri Devlet Hastanesi Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZDEM) hizmete açıldı

Kayseri Devlet Hastanesi Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZDEM), düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kayseri Devlet Hastanesi himayesinde faaliyet gösterecek merkez, özellikle 0-6 yaş grubundaki otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tanı, tedavi ve takibini yapacak.

Hizmet kapsamı ve hedef kitle

Merkezde çocuk gelişim uzmanları, psikologlar ve ergoterapistler gibi birçok branştan personel görev alacak; ailelere ise ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak. Çalışma randevu sistemine göre yürütülüyor ve şimdilik öncelik 0-6 yaş grubuna veriliyor. İlerleyen dönemlerde hedef yaş aralığının genişletilmesi planlanıyor.

Başhekim Altıntop’un değerlendirmesi

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop açılışta merkez hakkında bilgi vererek, 'Bugün burada Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi kısa adı ile ÇÖZGEM’in açılışını yapıyoruz' dedi. Altıntop, Türkiye genelinde şu an 11 tane merkez bulunduğunu, bölgelerindeki çocuk psikiyatristlerinden gelen hastaların burada tanı, tedavi ve takip süreçlerinden geçirildiğini belirtti. Son iki ay içinde yaklaşık 75 hastamızın tanı aldığını ve günlük aktivitelerle aileleriyle birlikte tedavi gördüklerini aktardı. Ayrıca Altıntop, işlemlerin tamamen ücretsiz olduğunu vurguladı.

Uzman ekip ve hizmet modeli

ÇÖZGEM Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Ahmet Berke Esen merkezin işleyişini şöyle özetledi: 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi, zihinsel özel ihtiyacı olan çocuk ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu standart tanılama, düzenli takip ve bireye özgü tedavi modellerinin uygulandığı bir merkezdir.' Esen, özellikle erken dönemde gelişimsel risk taşıyan çocukların multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirildiğini ve kanıta dayalı müdahalelerin planlandığını söyledi.

Ekibin içinde çocuk ve ergen psikiyatrisi, psikolog, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, çocuk gelişim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve hemşire bulunduğu belirtildi. Zihinsel özel ihtiyaç açısından şüphe duyulan vakalar çocuk ve genç psikiyatristleri tarafından ÇÖZGEM'e yönlendiriliyor; gerekli değerlendirmeler sonrası uygun rehabilitasyon merkezlerine yönlendirme yapılmakta ve ailelere danışmanlık sağlanmaktadır.

Açılış töreni

Kurdele kesimiyle hizmete giren merkezin açılışına Doç. Dr. İsmail Altıntop, protokol üyeleri, doktorlar ve sağlık personeli katıldı. Merkez, Kayseri’de açılan ilk merkez olma özelliğini taşıyor ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı olarak çalışacak.

