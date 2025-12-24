DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,65 0,07%
ALTIN
6.177,1 0,07%
BITCOIN
3.739.736,97 0,74%

ÇÖZGEM açıldı: Kayseri Devlet Hastanesi’nde 0-6 yaş otizm ve çocuk ruh sağlığı merkezi

Kayseri Devlet Hastanesi’nin Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi hizmete açıldı; 0-6 yaş otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için tanı, tedavi ve ücretsiz aile danışmanlığı sunulacak.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:38
ÇÖZGEM açıldı: Kayseri Devlet Hastanesi’nde 0-6 yaş otizm ve çocuk ruh sağlığı merkezi

Kayseri Devlet Hastanesi Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZDEM) hizmete açıldı

Kayseri Devlet Hastanesi Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZDEM), düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kayseri Devlet Hastanesi himayesinde faaliyet gösterecek merkez, özellikle 0-6 yaş grubundaki otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tanı, tedavi ve takibini yapacak.

Hizmet kapsamı ve hedef kitle

Merkezde çocuk gelişim uzmanları, psikologlar ve ergoterapistler gibi birçok branştan personel görev alacak; ailelere ise ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak. Çalışma randevu sistemine göre yürütülüyor ve şimdilik öncelik 0-6 yaş grubuna veriliyor. İlerleyen dönemlerde hedef yaş aralığının genişletilmesi planlanıyor.

Başhekim Altıntop’un değerlendirmesi

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop açılışta merkez hakkında bilgi vererek, 'Bugün burada Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi kısa adı ile ÇÖZGEM’in açılışını yapıyoruz' dedi. Altıntop, Türkiye genelinde şu an 11 tane merkez bulunduğunu, bölgelerindeki çocuk psikiyatristlerinden gelen hastaların burada tanı, tedavi ve takip süreçlerinden geçirildiğini belirtti. Son iki ay içinde yaklaşık 75 hastamızın tanı aldığını ve günlük aktivitelerle aileleriyle birlikte tedavi gördüklerini aktardı. Ayrıca Altıntop, işlemlerin tamamen ücretsiz olduğunu vurguladı.

Uzman ekip ve hizmet modeli

ÇÖZGEM Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Ahmet Berke Esen merkezin işleyişini şöyle özetledi: 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi, zihinsel özel ihtiyacı olan çocuk ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu standart tanılama, düzenli takip ve bireye özgü tedavi modellerinin uygulandığı bir merkezdir.' Esen, özellikle erken dönemde gelişimsel risk taşıyan çocukların multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirildiğini ve kanıta dayalı müdahalelerin planlandığını söyledi.

Ekibin içinde çocuk ve ergen psikiyatrisi, psikolog, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, çocuk gelişim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve hemşire bulunduğu belirtildi. Zihinsel özel ihtiyaç açısından şüphe duyulan vakalar çocuk ve genç psikiyatristleri tarafından ÇÖZGEM'e yönlendiriliyor; gerekli değerlendirmeler sonrası uygun rehabilitasyon merkezlerine yönlendirme yapılmakta ve ailelere danışmanlık sağlanmaktadır.

Açılış töreni

Kurdele kesimiyle hizmete giren merkezin açılışına Doç. Dr. İsmail Altıntop, protokol üyeleri, doktorlar ve sağlık personeli katıldı. Merkez, Kayseri’de açılan ilk merkez olma özelliğini taşıyor ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı olarak çalışacak.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ ÇOK DİSİPLİNLİ ÇOCUK VE GENÇ RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (ÇÖZDEM), DÜZENLENEN...

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ ÇOK DİSİPLİNLİ ÇOCUK VE GENÇ RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (ÇÖZDEM), DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ ÇOK DİSİPLİNLİ ÇOCUK VE GENÇ RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (ÇÖZDEM), DÜZENLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır’dan Gençlere Hayat Dersi: "Kendi Gücünüze İnanın"
2
Şanlıurfa'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Artırıldı — 6 milyon 425 bin 356 TL Ceza
3
İnegöl Belediyesi Kışa Hazır: 126 Personel ve 30 Araçla Karla Mücadele
4
Başakşehir'de 12. Living Lab İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu
5
Datça Yat Limanı 2025 Yazında Bin 699 Tekneyi Ağırladı
6
Sultangazi'de D Caddesi Zeminaltı Otopark ve Tesis Hizmete Açıldı
7
Çayırova'da Pazar Denetimi: Esnafa Fiyat ve Tartı Kontrolü

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı