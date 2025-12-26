DOLAR
Karacasu'da veda yemeği: Savcı Ali Osman Tan ve Mal Müdürü Zekayi Amaç'a plaket

Karacasu'da görev yeri değişen Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ve Mal Müdürü Zekayi Amaç için İlçe Emniyet Amirliği'nde veda yemeği düzenlendi; Kaymakam Gündoğdu plaket takdim etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:16
İlçe protokolünün katıldığı törenle uğurlandılar

Aydın'ın Karacasu ilçesinde görev yeri değişen Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ile Mal Müdürü Zekayi Amaç onuruna veda yemeği düzenlendi. Program, ilçedeki resmi temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Veda yemeği Karacasu İlçe Emniyet Amirliği ev sahipliğinde yapıldı. Katılımcılar, görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri hizmet ve katkılardan dolayı her iki isme teşekkür etti.

Yemek sonrası Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Tan ve Amaç'ı makamında kabul ederek, ilçe için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla kendilerine plaket takdim etti. Kaymakam Gündoğdu, her iki ismin de Karacasu'ya önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan'ın görevi Kahramanmaraş'a, Mal Müdürü Zekayi Amaç'ın görevi ise Denizli'ye atandı. Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

