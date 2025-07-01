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Atatürk'ün Erzincan'a Gelişinin 106. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 106. yılı, törenle anıldı. Coşkulu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 11:56
Atatürk'ün Erzincan'a Gelişinin 106. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Coşkulu Törenle Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü, anlam dolu bir törenle kutlandı.

Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ellerinde Türk bayraklarıyla Ergan Kavşağı'ndan başlayarak belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Anıta çelenk sunulmasının ardından, katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Aksun'un Mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törendeki konuşmasında bu özel günün, yalnızca bir ziyaretin yıl dönümü değil, aynı zamanda tarihe ışık tutan bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Aksun, Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü hatırlatarak şunları söyledi:

"Erzincan'ımız da tıpkı ülkemizin diğer güzel şehirleri gibi kulağı mazide, gözü atide, Ulu Önder’in gösterdiği hedefe ilerlemeye kararlılıkla devam etmektedir. Can Erzincan'ımız, geçmişten aldığı güçle geleceğin güçlü Türkiye'sine yürürken, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergilemektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan’a gelişinin 106. yıl dönümünü o günkü ruhla, aynı heyecanla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Törene Yoğun Katılım

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü törenle kutlandı. Yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ellerinde Türk bayrağı ile Ergan Kavşağı'ndan belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü törenle kutlandı. Yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ellerinde Türk bayrağı ile Ergan Kavşağı'ndan belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

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