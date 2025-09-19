Atatürk'ün Ordu'ya Gelişinin 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

İlkadım Anıtı'nda yapılan anma töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 101. yıl dönümü, Şarkiye Mahallesi'ndeki İlkadım Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Törende Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ertaş, törende Atatürk'ün Ordu'ya gelişi ve ziyaretlerine ilişkin bilgiler paylaşırken; Başkan Tepe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'yu şereflendirişinin yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Tepe, Atatürk'ün kısa süren Ordu ziyaretinde halkla kurduğu sıcak bağa dikkat çekti ve "O günden sonra Ordu şehri insanı ve kültürüyle Cumhuriyetin sağdık ve onurlu birer neferi hale gelmiştir" sözlerini aktardı.

Program, öğrencilerin şiirleri ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Törene, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

