Atatürk'ün Orijinal Üniforması Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Sergileniyor

Samsun'da Tarihi Sergi

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, 'Milli Mücadele Sergisi' açıldı. Bu sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal üniforması ve o döneme ait birçok eşya sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Desteklediği Etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında, Gazi Müzesi'nde Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin özel koleksiyonuna ait bu sergi ziyaretçilere kapılarını açtı. Nejat Çuhadaroğlu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi, Atatürk'ün orijinal üniforması da dahil olmak üzere onlarca eseri Samsunlularla buluşturuyor.

Milli Mücadele'nin İzleri

Orijinal fotoğraflar ve dioramalar ile Milli Mücadele ruhunun yansıtıldığı sergi, Kurtuluş Savaşı'nın Samsun'daki başlangıç adımlarını belge ve görsellerle aktarıyor. Hisart Canlı Tarih Müzesi Müdürü Ömer Çalşimşek, sergilerinde 244 parça eser bulunduğunu belirterek, 'Tamamı Milli Mücadele dönemine ait. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait orijinal mareşal üniforması, Çanakkale Savaşları'nda görev yaptığı sürede kullandığı subay kılıcı, Kazım Karabekir'e ait kılıç gibi birçok eser var. Sayısız fotoğraflar ve çeşitli askeri ekipmanlar da sergilenen eserler arasında.' dedi.

Ziyaretçi Yorumları

Ziyaretçilerden Mustafa Ayhan, sergiyi gurur ve mutlulukla gezdiğini ifade etti. Atatürk'ün mirasını görmek, milli duyguları canlandıran bu serginin geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da açılan "Milli Mücadele Sergisi"nde Atatürk'ün orijinal üniforması ile o döneme ait bazı eşyalar sergileniyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da açılan "Milli Mücadele Sergisi"nde Atatürk'ün orijinal üniforması ile o döneme ait bazı eşyalar sergileniyor.