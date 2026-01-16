Atatürk’ün Osmaniye’ye Gelişinin 101’inci Yılı Törenlerle Kutlandı

Osmaniye’de Atatürk’ün kente gelişinin 101’inci yılı, tren garı töreni, halk oyunları, 21 pare top atışı ve yürüyüşle anıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:27
Tören Detayları

Osmaniye’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinin 101’inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu’ndaki törende Atatürk’ün temsili karşılanması gerçekleştirildi. İzciler, taşıdıkları Türk bayrağını Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’a takdim etti.

Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halkoyunları ve Mehter Takımı’nın gösterilerinin ardından kutlamalarda 21 pare top atışı yapıldı.

Tren garındaki törenin ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı’na yürüdü. Atatürk heykeline çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz yaptığı konuşmada, 'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı milli mücadeleye var gücüyle destek vermiş, neticesinde Atatürk’ün liderliğinde cumhuriyetimizi kurmuştur. Atatürk milli mücadele döneminde ve cumhuriyetin ilanından sonra sık sık vatandaşlarımızla diyalog kurmuş, yurdun her köşesine ziyaretlerde bulunmuş, bilhassa Osmaniye’ye teşrif buyurduklarında bu toprağın yiğit ve mert insanlarını görünce tekrar ziyarette bulunmak istemişlerdir. Büyük önder, hatıra defterinde şehrimiz için ’Osmaniye kasabasını ve buranın halkını ziyaret edebildiğimden çok memnun oldum. Halkın gösterdiği kalbi ve samimi tesadüften fevkalade mütehassisim. Bu güzel kalpli mert insanlar arasında daha ziyade kalmak saadeti için ayrıca fırsat arayacağım’ ifadelerini kullanmıştır'

