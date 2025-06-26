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Atatürk'ün Tokat'a Gelişinin 106. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı. Önemli konuşmalar yapıldı ve anma gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 19:02
Atatürk'ün Tokat'a Gelişinin 106. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir tören düzenlendi. Kutlamalar kapsamında Tokat Valisi Abdullah Köklü, 48. Piyade Alay Komutanı Topçu Albay Haluk Albayrak ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün kente ilk kez 26 Haziran 1919'da geldiğini belirtti. Atatürk'ün Tokat'ı ilk ziyaretinde sarf ettiği sözlerin Anadolu'nun birçok köşesinde milli uyanışa vesile olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'yi veren kahramanlarımız ve şehitlerimiz sayesindedir. Anadolu medeniyetinin 1071'den itibaren Türk mayasıyla yeniden yoğrulduğu, bir zamanlar Danişmentlilerin, Selçukluların ve Osmanlıların hüküm sürdüğü Tokat şehrimiz, 1919 senesine gelindiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın temellerini attığı yerlerden biri olmuştur." dedi.

Törene, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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