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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademisyenleri, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:06
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademisyenleri, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldılar. Bu etkinlik, fotoğrafçılığın ve haberin önemli bir parçası olan görsel anlatımın desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Akademisyenler, oylama sürecinde Anadolu Ajansı'nın yıl içerisinde çektiği dikkat çekici fotoğrafları değerlendirerek, kendi tercihlerini belirlediler. Bu tür organizasyonlar, basın ve iletişim alanında farkındalığı artırmak adına büyük önem taşıyor.

Oylama, katılımcıların yaratıcılığını ve görsel algılarını Türkiye genelinde sergileme fırsatı sunuyor. Erzurum'daki akademisyenlerin bu etkinliğe katılımı, üniversitenin sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri, Anadolu Ajansının (AA)...

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri, Anadolu Ajansının (AA)...

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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