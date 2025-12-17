DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,06 0,27%
ALTIN
5.935,38 -0,28%
BITCOIN
3.715.048,8 0,8%

Atatürk Üniversitesi'nde 'Medyada Suç ve Suçun Temsili' Paneli

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen panelde medyanın suç temsili, basın özgürlüğü ve yargı sürecindeki rolü masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:56
Atatürk Üniversitesi'nde 'Medyada Suç ve Suçun Temsili' Paneli

Atatürk Üniversitesi'nde 'Medyada Suç ve Suçun Temsili' Paneli

İletişim Fakültesi ev sahipliğinde çok boyutlu değerlendirme

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, Fakültesi Dezenformasyonla Mücadele ile Odak Fotoğrafçılık ve Gezi Kulüpleri, Hukuk Fakültesi ile Hukuk Araştırmaları ve Kriminoloji Topluluğu paydaşlığında düzenlenen 'Medyada Suç ve Suçun Temsili' başlıklı panel, Fakültenin çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu üstlendi. Oturumda suç olgusunun medyada temsili ve haberleştirilmesi; medyatik, sosyolojik ve hukuki boyutlarıyla kapsamlı biçimde ele alındı.

Panelist olarak İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Gülsoy, Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Merve Şahin Akdemir ve Genç Avukatlar Topluluğu Başkanı Av. Serhat Ay konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde; basın özgürlüğü, suçun haberleştirilme süreci, dijital medyada suç temsili, yargılama aşamasında medyanın rolü ve masumiyet karinesi gibi başlıklar ayrıntılı şekilde tartışıldı. Katılımcılar, medyanın haber üretim süreçlerinde dikkat etmesi gereken etik ve hukuki sorumluluklara vurgu yaptı.

Oturum, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümü ile son buldu.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ EV SAHİPLİĞİNDE “MEDYADA SUÇ VE SUÇUN TEMSİLİ” PANELİ...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ EV SAHİPLİĞİNDE “MEDYADA SUÇ VE SUÇUN TEMSİLİ” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ EV SAHİPLİĞİNDE “MEDYADA SUÇ VE SUÇUN TEMSİLİ” PANELİ...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğmuş Mahallesi'nden Büyük Dayanışma: 4 Ayda Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Lojmanlar
2
Kars'ta Bagaja Gizlenen 28 Düzensiz Göçmen Jandarmaya Yakalandı
3
Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası
4
Mevsim Geçişinde Uykusuzluk Artıyor — Uzmandan Öneriler
5
Çıldır Gölü'nde Kış Coşkusu: Atlı Kızaklar ve Halaylarla Sezon Açıldı
6
Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti
7
Konya'da tüp patlaması: Ali Göçer (69) depo yangınında hayatını kaybetti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık