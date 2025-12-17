Atatürk Üniversitesi'nde 'Medyada Suç ve Suçun Temsili' Paneli

İletişim Fakültesi ev sahipliğinde çok boyutlu değerlendirme

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, Fakültesi Dezenformasyonla Mücadele ile Odak Fotoğrafçılık ve Gezi Kulüpleri, Hukuk Fakültesi ile Hukuk Araştırmaları ve Kriminoloji Topluluğu paydaşlığında düzenlenen 'Medyada Suç ve Suçun Temsili' başlıklı panel, Fakültenin çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu üstlendi. Oturumda suç olgusunun medyada temsili ve haberleştirilmesi; medyatik, sosyolojik ve hukuki boyutlarıyla kapsamlı biçimde ele alındı.

Panelist olarak İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Gülsoy, Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Merve Şahin Akdemir ve Genç Avukatlar Topluluğu Başkanı Av. Serhat Ay konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde; basın özgürlüğü, suçun haberleştirilme süreci, dijital medyada suç temsili, yargılama aşamasında medyanın rolü ve masumiyet karinesi gibi başlıklar ayrıntılı şekilde tartışıldı. Katılımcılar, medyanın haber üretim süreçlerinde dikkat etmesi gereken etik ve hukuki sorumluluklara vurgu yaptı.

Oturum, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümü ile son buldu.

