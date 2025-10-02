Atatürk Üniversitesi'nde Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtları Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi, öğrencilerine ve mezunlarına kariyerlerini güçlendirecek yeni olanaklar sunan sınavsız ikinci üniversite uygulaması kapsamında kayıtların sürdüğünü duyurdu. Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre başvurular halen alınmaya devam ediyor.

Başvuru Koşulları

Uygulama kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da ön lisans programından mezun olan, öğrenciliği devam eden veya yeni kayıt oluşturan adaylar başvuruda bulunabiliyor. Adaylar aynı alanda olmamak kaydıyla Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde ikinci üniversiteye kayıt yaptırabilecek.

Lisans mezunları veya öğrencileri, ikinci üniversite olarak lisans ya da ön lisans programlarını tercih edebilirken; ön lisans mezunları veya öğrencileri yalnızca ön lisans programlarına başvurabilecek.

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde mevcut programa kayıtlı olan öğrencilerin ise sınavsız ikinci üniversiteye başvurabilmek için mevcut programlarından mezun olmaları ya da kayıt sildirme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Ayrıca daha önce herhangi bir ön lisans ya da lisans programından mezun olan adaylar, sınavsız ve belge göndermeksizin kayıt yaptırma hakkına sahip.

Kayıt ve Ödeme İşlemleri

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında materyal ücreti ödeme ve kesin kayıt işlemleri yarına kadar devam edecek. Başvuru ve kayıt süreciyle ilgili detaylar için üniversitenin duyuruları takip edilebilir.

Üniversitenin Hedefi

Üniversite, bu uygulamayla öğrencilerine yeni ufuklar açmayı ve farklı disiplinlerde bilgi ile beceri kazandırarak onların geleceğe daha donanımlı şekilde hazırlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Atatürk Üniversitesi'nde "sınavsız ikinci üniversite" uygulaması kapsamında farklı alanlarda ikinci diploma sahibi olmak isteyenler için başvuru ve kayıtlar alınmaya devam ediyor.