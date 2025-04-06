Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümünü tebrik etti ve önemine vurgu yaptı.