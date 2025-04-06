Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Hacımüftüoğlu'ndan Anadolu Ajansı'na Kutlama
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı. Hacımüftüoğlu, ajansın önemli görevler üstlendiğine dikkat çekerek, medyanın toplum üzerindeki etkisinin altını çizdi.
Medya ve Toplum İlişkisi
Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Anadolu Ajansı'nın, tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla halkı bilgilendirme noktasında taşıdığı öneme vurgu yaptı. "Anadolu Ajansı, demokrasimizin güçlenmesine önemli katkılarda bulunmuştur" diyerek ajansın gelecekteki rolüne dair umutlarını ifade etti.