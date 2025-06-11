Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde 70 Kilometre Tamamlandı

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde Önemli Bir Aşama Tamamlandı

Kurtuluş Savaşı döneminde İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü", üçüncü gününde devam ediyor.

9 Haziran'da İnebolu Türk Ocakları önünden start alan yürüyüşçüler, üçüncü gününde Seydiler ilçesine ulaşarak, Şehit Şerife Bacı ve Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

Seydiler ilçesi Çiğilerik köyü muhtarı Ali Sami Tuğlu ve köy halkı, yürüyüşçülere yol güzergahında ayran ikramında bulundu. Yürüyüşçüler, 70 kilometrelik kısmı başarıyla tamamladı ve şimdi Seydiler ilçesi Halkacılar Yaylası'nda kamp yapıyor.

Yürüyüş, yarın 25 kilometre daha devam edecek ve Kastamonu'da sona erecek. Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yaşatan bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü", üçüncü gününde sürdü.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü", üçüncü gününde sürdü.