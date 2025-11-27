Atça’da 1 milyon 200 bin TL’lik Kanalizasyon Hattı Çalışması Başladı

Proje Detayları

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına başladı.

ASKİ tarafından, yeni yapılaşmanın olduğu alanda başlatılan çalışmalarda Sultanhisar Belediyesi ile iş birliği yapılıyor. Projede 600’lük beton borular kullanılıyor.

Toplam yatırım maliyeti 1 milyon 200 bin TL olan proje kısa süre içinde tamamlanarak Atçalıların hizmetine sunulacak.

Özlem Çerçioğlu şunları söyledi: 'Aydınımızın tüm mahallelerinde hizmetlerimizi eş zamanlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yapılan her yatırım, güçlü altyapı hedefimize katkı sağlıyor. Çalışmalarımızı hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz'

