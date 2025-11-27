Atça’da 1 milyon 200 bin TL’lik Kanalizasyon Hattı Çalışması Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Sultanhisar Atça'da 600’lük beton borularla 1 milyon 200 bin TL yatırımla kanalizasyon hattı yapımına başladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:37
Atça’da 1 milyon 200 bin TL’lik Kanalizasyon Hattı Çalışması Başladı

Atça’da 1 milyon 200 bin TL’lik Kanalizasyon Hattı Çalışması Başladı

Proje Detayları

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına başladı.

ASKİ tarafından, yeni yapılaşmanın olduğu alanda başlatılan çalışmalarda Sultanhisar Belediyesi ile iş birliği yapılıyor. Projede 600’lük beton borular kullanılıyor.

Toplam yatırım maliyeti 1 milyon 200 bin TL olan proje kısa süre içinde tamamlanarak Atçalıların hizmetine sunulacak.

Özlem Çerçioğlu şunları söyledi: 'Aydınımızın tüm mahallelerinde hizmetlerimizi eş zamanlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yapılan her yatırım, güçlü altyapı hedefimize katkı sağlıyor. Çalışmalarımızı hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz'

ATÇA’DA KANALİZASYON HATTI YAPIMI BAŞLADI

ATÇA’DA KANALİZASYON HATTI YAPIMI BAŞLADI

ATÇA’DA KANALİZASYON HATTI YAPIMI BAŞLADI

İLGİLİ HABERLER

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
5
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
6
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor
7
Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı: Bitişik Binada Duvar Yokluğu Ortaya Çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?