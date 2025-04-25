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Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya ve Milli Atıcılar Çankırı’da Kitapseverlerle Buluştu

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, milli atıcılarla birlikte Çankırı Kitap Günleri'nde kitapseverlerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 22:52
Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya ve Milli Atıcılar Çankırı’da Kitapseverlerle Buluştu

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş, Çankırı Kitap Günleri kapsamında kitapseverlerle buluştu.

Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen söyleşide milli sporcular, hayat hikayelerini, deneyimlerini ve başarılarını dinleyicilere aktardı. Etkinlikte, katılımcılardan gelen sorulara yanıt verdiler.

Çankırılı olarak düzenlenen kitap fuarından büyük mutluluk duyduğunu belirten Kocakaya, "Biz spordan çok iyi anlarız, spor ailesiyiz. Sporcular da dahil herkesin, her gencin bilhassa kitapla beraber yaşaması gerektiğini çok iyi biliyorum. Kitap okumayan toplumlar, çok daha ileri gidemezler. Gençken kitap okumak zor gelebilir, belki bir romanla başlarsınız. Fakat ileride klasiklere yönelirseniz, yaşamınıza dair geniş fırsatlar kazanırsınız. Lütfen gençlik döneminizde mutlaka kitapla tanışın." dedi.

Yusuf Dikeç, olimpiyat madalyasının ödünç olduğunu açıklayarak, "2028 yılında madalyayı alacağımıza inanıyorum. Antrenmandaki pozum, çalışılmış bir poz değildi. Ben atışa başladığım yıldan beri aynı pozisyonda atıyorum. O gün olimpiyatlarda tüm dünyanın gözü üzerindeydi, bu yüzden dikkat çekti. 28 yaşına kadar bu sporun varlığını bile bilmiyordum. Tesadüf eseri bu spora başladık. Ancak çok çalışmanın, azmetmenin ve inanmanın sonunda istediğiniz yerlere ulaşabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Şevval İlayda Tarhan ise büyük umutlarla aldığı olimpiyat kotasından sonra yaşadığı hayal kırıklığını dile getirerek, "Olimpiyatların açılış seremonisine katılamadık. Paris’te değil, başka şehirde müsabakalara katıldım ve Paris'i görememiştim. Bütün dünyam başıma yıkıldı. Ancak sonradan madalyayı kazandıktan sonra Paris’i görme fırsatım oldu ve benim için çok güzel bir anıydı." dedi.

İsmail Keleş ise 2008 yılında atıcılık sporuna başladığını belirterek, "O zaman Yusuf abi ile beraberdik, onları örnek alarak bu spora başladık. 2011 yılında milli sporcu oldum, 2012'de dünya ikincisi oldum, Londra Olimpiyatları'na gittim. Henüz olimpiyat madalyam eksik ama Avrupa ve dünya madalyalarım var." diye konuştu.

Programa ayrıca, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan, Yusuf...

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş, Çankırı Kitap Günleri kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan, Yusuf...

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş, Çankırı Kitap Günleri kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi.

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