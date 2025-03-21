Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi Gerçekleştirildi

Atina'da Filistin İçin Zorlu Bir Mücadele

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin halkına destek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından organize edilen etkinlikte, Yunan ve Filistinli eylemciler bir araya gelerek İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Protestonun Teması ve Mesajları

Gösteride, “Filistin'e özgürlük” sloganları yankılandı. Filistinli katılımcılar, geleneksel danslarıyla eyleme renk kattı. AA muhabirine konuşan Yunanistan Filistin Toplumu yetkilisi Ebuhasan bin Muhammed, olaylarla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. Muhammed, "Gazze'de iki yıldır süregelen bir online (çevrimiçi) soykırım yaşanmakta. İnsanlar, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını izliyor. İnsani değerlere saygı duyan herkesin İsrail ve müttefiklerine karşı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu, sadece Filistin halkına değil, tüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur," dedi.

Gözlemler ve Tepkiler

Eylemin bir diğer katılımcısı Ilias Camuris ise, Filistin'deki durumu "korkunç" olarak nitelendirerek, "Soykırım ve insanlık suçu yaşanıyor. Hissettiklerimi ifade edecek kelimeler bulamıyorum. Ölen kadın ve çocukları gördükçe büyük bir öfke hissediyorum," şeklinde açıkladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla toplanan Yunan ve Filistinli eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla toplanan Yunan ve Filistinli eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.