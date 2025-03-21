Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi Gerçekleştirildi

Atina'da düzenlenen protestoyla Filistin'e destek verildi, katılımcılar İsrail'in saldırılarını kınadı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:13
Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi Gerçekleştirildi

Atina'da Filistin İçin Zorlu Bir Mücadele

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin halkına destek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından organize edilen etkinlikte, Yunan ve Filistinli eylemciler bir araya gelerek İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Protestonun Teması ve Mesajları

Gösteride, “Filistin'e özgürlük” sloganları yankılandı. Filistinli katılımcılar, geleneksel danslarıyla eyleme renk kattı. AA muhabirine konuşan Yunanistan Filistin Toplumu yetkilisi Ebuhasan bin Muhammed, olaylarla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. Muhammed, "Gazze'de iki yıldır süregelen bir online (çevrimiçi) soykırım yaşanmakta. İnsanlar, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını izliyor. İnsani değerlere saygı duyan herkesin İsrail ve müttefiklerine karşı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu, sadece Filistin halkına değil, tüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur," dedi.

Gözlemler ve Tepkiler

Eylemin bir diğer katılımcısı Ilias Camuris ise, Filistin'deki durumu "korkunç" olarak nitelendirerek, "Soykırım ve insanlık suçu yaşanıyor. Hissettiklerimi ifade edecek kelimeler bulamıyorum. Ölen kadın ve çocukları gördükçe büyük bir öfke hissediyorum," şeklinde açıkladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin halkına destek gösterisi...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla toplanan Yunan ve Filistinli eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin halkına destek gösterisi...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla toplanan Yunan ve Filistinli eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Ajansı, 'Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası' Sahibi Oldu
2
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Edirne'de İftar Programına Katıldı
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Adana'da Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yaptı
4
Bakan Işıkhan, Beykoz'daki Vefa İftarı'nda Kadın İstihdamını Vurguladı
5
Samsun'da Bir Kadın Cinayeti: Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı
6
İsrail, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni Kasten Yok Etti
7
BBP Genel Başkanı Destici'den İBB Soruşturması ve Gazze Açıklaması

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek