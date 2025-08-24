DOLAR
Atina'da PAME öncülüğünde Filistin'e Destek Eylemi: Sintagma'da Gazze Protestosu

Atina'da PAME'nin çağrısıyla düzenlenen eylemde göstericiler Gazze'ye destek verdi; beyaz kefenli maketler ve tabutla sivillerin dramına dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 22:50
Atina'da PAME öncülüğünde Filistin'e destek eylemi

Eylem Sintagma Meydanı'nda gerçekleştirildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek Filistin halkıyla dayanışma amacıyla geniş katılımlı bir destek eylemi düzenlendi.

Eylem, Yunanistan parlamentosundaki Yunanistan Komünist Partisi (KKE)'ye bağlı İşçi Sendikası PAME'nin çağrısıyla gerçekleştirildi. İşçi, memur, emekli ve öğrenciler Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binası önünde bir araya geldi.

Sendika temsilcilerinin konuşmalarıyla başlayan etkinlikte konuşmacılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an evvel durdurulmasını talep etti.

Parlamento önüne, Gazze'de ölen çocuk ve bebekleri temsilen beyaz kefenlere sarılı temsili maketler bırakıldı. Maket bir tabut ise Gazze'de ölen sivillere dikkat çekmek amacıyla kalabalık arasında dolaştırıldı.

Eylemciler, Filistin'e özgürlük sloganları attı ve barış çağrısında bulundu.

AA muhabirine konuşan bir emekli eylemci, aklın başında hiç kimsenin Gazze'de yaşanan acıları hissetmemesinin mümkün olmadığını belirtti. Bir diğer eylemci ise bugün Gazze'de yaşananların akıl alır gibi olmadığını, çocukların öldüğünü ve insanların günlük yaşam için ciddi zorluklar yaşadığını vurguladı.

Öte yandan PAME'nin çağrısıyla bugün Yunanistan genelinde, başta Atina ve Selanik olmak üzere 40'ın üzerinde kentte Filistin'e destek eylemleri düzenlendi.

